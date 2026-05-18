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PESCA FALLUCCHI Fallucchi: “Dal sostegno alla pesca agli interventi contro la siccità, attenzione concreta del Governo”

"In questi anni si è creato un rapporto quasi simbiotico con il gruppo dei pescatori della Capitanata, in particolare di Manfredonia"

Fallucchi: “Dal sostegno alla pesca agli interventi contro la siccità, attenzione concreta del Governo”

Fallucchi: “Dal sostegno alla pesca agli interventi contro la siccità, attenzione concreta del Governo” - PH: StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Un legame costruito nel tempo con il comparto pesca della Capitanata e l’impegno del Governo sui temi strategici del territorio, dalla crisi del settore ittico all’emergenza siccità. A sottolinearlo è stata la senatrice Anna Maria Fallucchi, intervenuta a Manfredonia insieme al sottosegretario Patrizio La Pietra durante l’incontro con i pescatori.

“Siamo venuti a incontrare i pescatori, ai quali il sottosegretario è molto legato – ha dichiarato –. In questi anni si è creato un rapporto quasi simbiotico con il gruppo dei pescatori della Capitanata, in particolare di Manfredonia”.

La senatrice ha ricordato il lavoro svolto negli ultimi tre anni attraverso confronti continui con gli operatori del settore. “Abbiamo organizzato numerosi incontri, seguendo tutte le problematiche del comparto e riuscendo a risolvere molte criticità. Sono stati gli stessi pescatori a riconoscere che mai un Governo aveva mostrato tanta attenzione verso questo settore e verso la Capitanata”.

Fallucchi: “Dal sostegno alla pesca agli interventi contro la siccità, attenzione concreta del Governo” – PH: StatoQuotidiano.it


Fallucchi ha poi evidenziato anche gli interventi legati all’emergenza idrica che interessa il territorio foggiano. “Con orgoglio posso dire di aver contribuito a portare a casa un risultato molto importante come quello del cosiddetto ‘tubone’, legato alla diga di Occhito, fondamentale per affrontare il problema della siccità in Capitanata”.

Secondo la senatrice, le risorse economiche sono già state stanziate e il progetto è entrato nella fase operativa. “Finalmente sono stati messi a disposizione fondi importanti e sono già iniziati i lavori del tavolo tecnico, della progettazione e della condotta”.

Un passaggio che, conclude Fallucchi, rappresenta “un segnale concreto di attenzione verso un territorio che da anni convive con criticità strutturali legate all’acqua, all’agricoltura e alla pesca”.

A cura di Giovanna Tambo.

2 commenti su "Fallucchi: “Dal sostegno alla pesca agli interventi contro la siccità, attenzione concreta del Governo”"

  1. La Lega Navale di Manfredonia è una sezione di Fratelli d’Italia?
    Se così fosse sarebbe una grave vergogna.

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