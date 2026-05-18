Manfredonia, arrivano i 'Welfare Days'. Valente: “Che sia crescita, partecipazione e opportunità”

Tornano a Manfredonia i Welfare Days 2026, l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune dedicata al confronto sui temi dell’inclusione sociale, alla valorizzazione dei servizi attivi sul territorio e al dialogo tra istituzioni, Terzo Settore e cittadinanza. Il momento centrale dell’evento si terrà mercoledì 27 maggio, a partire dalle 16.30, presso il LUC “Peppino Impastato”, con la presentazione pubblica del programma “Manfredonia Operosa e Solidale”.
L’iniziativa è collegata agli interventi finanziati attraverso il Programma Nazionale “METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027” e punta a coinvolgere attivamente associazioni, cooperative sociali, imprese e soggetti del Terzo Settore, chiamati a contribuire alla costruzione di percorsi di sviluppo sociale e inclusione.
Il progetto “Manfredonia Operosa e Solidale”, le cui attività prenderanno il via tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, prevede azioni che si svilupperanno fino al 2029, attraverso percorsi formativi, tirocini, animazione territoriale, accompagnamento all’impresa e coprogettazione di nuovi servizi di welfare. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai giovani NEET e alle persone che vivono condizioni di fragilità sociale.
“Con questo momento pubblico vogliamo condividere con la città una visione di welfare che non sia soltanto assistenza, ma anche crescita, partecipazione e opportunità”, dichiara l’assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Manfredonia Operosa e Solidale punta a costruire percorsi concreti insieme alle realtà associative, cooperative e sociali che ogni giorno operano sul territorio. I Welfare Days vogliono essere anche uno spazio aperto di incontro tra cittadini, famiglie, volontariato e servizi.”
Durante il convegno interverranno il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Welfare, Cristian Casili, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, l’assessora Maria Teresa Valente, l’assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile, il dirigente Matteo Ognissanti, rappresentanti di FROM e numerosi attori territoriali impegnati nei settori del sociale, della cultura, della formazione e del welfare di comunità.
“Quello che stiamo costruendo con i Welfare Days e con il programma ‘Manfredonia Operosa e Solidale’ è un percorso che punta a mettere in connessione istituzioni, Terzo Settore e cittadini”, sottolinea il sindaco Domenico La Marca. “L’obiettivo è rafforzare una rete territoriale capace di generare opportunità, inclusione e partecipazione, valorizzando le energie e le competenze già presenti nella nostra città.”
Accanto agli incontri istituzionali, Largo Diomede ospiterà nelle giornate del 27 e 28 maggio, dalle 17.30 alle 20.30, stand informativi e spazi espositivi dedicati alle associazioni e alle realtà del territorio attive nel volontariato, nel sociale, nella cultura e nei servizi alla persona. In programma anche attività per bambini e famiglie, con momenti di aggregazione e animazione aperti alla cittadinanza.
La giornata del 27 maggio si concluderà inoltre con il conferimento di riconoscimenti ad alcune associazioni che si sono distinte per il loro impegno sociale e culturale sul territorio, in un momento dedicato alla valorizzazione delle esperienze più significative della comunità locale.
1 commenti su "Manfredonia, arrivano i ‘Welfare Days’. Valente: “Che sia crescita, partecipazione e opportunità”"
Scusate sig. Valente se non create prima posti di lavori, come fate a fare, un iniziativa del genere? 🤔 se qui siamo rimasti indietro ma così indietro che ci sono ancora persone che prendono 600 euri al mese, mi dite voi che cosa devo organizzare con il mio datore di lavoro? maaa. Mistero della psiche umana🤔, gradirei una risposta