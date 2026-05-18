Manfredonia, arrivano i 'Welfare Days'. Valente: “Che sia crescita, partecipazione e opportunità”

Tornano a Manfredonia i Welfare Days 2026, l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune dedicata al confronto sui temi dell’inclusione sociale, alla valorizzazione dei servizi attivi sul territorio e al dialogo tra istituzioni, Terzo Settore e cittadinanza. Il momento centrale dell’evento si terrà mercoledì 27 maggio, a partire dalle 16.30, presso il LUC “Peppino Impastato”, con la presentazione pubblica del programma “Manfredonia Operosa e Solidale”.

L’iniziativa è collegata agli interventi finanziati attraverso il Programma Nazionale “METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027” e punta a coinvolgere attivamente associazioni, cooperative sociali, imprese e soggetti del Terzo Settore, chiamati a contribuire alla costruzione di percorsi di sviluppo sociale e inclusione.

Il progetto “Manfredonia Operosa e Solidale”, le cui attività prenderanno il via tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, prevede azioni che si svilupperanno fino al 2029, attraverso percorsi formativi, tirocini, animazione territoriale, accompagnamento all’impresa e coprogettazione di nuovi servizi di welfare. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai giovani NEET e alle persone che vivono condizioni di fragilità sociale.

“Con questo momento pubblico vogliamo condividere con la città una visione di welfare che non sia soltanto assistenza, ma anche crescita, partecipazione e opportunità”, dichiara l’assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Manfredonia Operosa e Solidale punta a costruire percorsi concreti insieme alle realtà associative, cooperative e sociali che ogni giorno operano sul territorio. I Welfare Days vogliono essere anche uno spazio aperto di incontro tra cittadini, famiglie, volontariato e servizi.”

Durante il convegno interverranno il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Welfare, Cristian Casili, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, l’assessora Maria Teresa Valente, l’assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile, il dirigente Matteo Ognissanti, rappresentanti di FROM e numerosi attori territoriali impegnati nei settori del sociale, della cultura, della formazione e del welfare di comunità.

“Quello che stiamo costruendo con i Welfare Days e con il programma ‘Manfredonia Operosa e Solidale’ è un percorso che punta a mettere in connessione istituzioni, Terzo Settore e cittadini”, sottolinea il sindaco Domenico La Marca. “L’obiettivo è rafforzare una rete territoriale capace di generare opportunità, inclusione e partecipazione, valorizzando le energie e le competenze già presenti nella nostra città.”

Accanto agli incontri istituzionali, Largo Diomede ospiterà nelle giornate del 27 e 28 maggio, dalle 17.30 alle 20.30, stand informativi e spazi espositivi dedicati alle associazioni e alle realtà del territorio attive nel volontariato, nel sociale, nella cultura e nei servizi alla persona. In programma anche attività per bambini e famiglie, con momenti di aggregazione e animazione aperti alla cittadinanza.

La giornata del 27 maggio si concluderà inoltre con il conferimento di riconoscimenti ad alcune associazioni che si sono distinte per il loro impegno sociale e culturale sul territorio, in un momento dedicato alla valorizzazione delle esperienze più significative della comunità locale.