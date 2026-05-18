MANFREDONIA – “Un’amministrazione di sinistra che pensa più agli extracomunitari che ai cittadini residenti di Manfredonia, lasciando intere zone della città nel degrado e nell’abbandono”. È duro l’attacco lanciato da Saverio Siorini, presidente del movimento “Sovranisti per l’Italia e per le Libertà”, che denuncia lo stato di incuria presente in diverse aree della città sipontina.

Secondo Siorini, la situazione sarebbe ormai sotto gli occhi di tutti, soprattutto in vista della stagione turistica ormai alle porte.

“Da anni – dichiara Siorini a StatoQuotidiano.it – la politica locale basa le proprie campagne sull’aiutare il prossimo, ma spesso dimentica i cittadini manfredoniani che vivono situazioni difficili e di disagio. Si parla tanto di inclusione, ma poi si finisce per discriminare chi qui vive da sempre e paga le tasse”.

Il presidente del movimento punta il dito contro quello che definisce “l’ennesimo fallimento amministrativo”, facendo riferimento alle condizioni di degrado urbano documentate attraverso foto e video inviati alla redazione.

“Queste immagini rappresentano uno dei tanti esempi presenti a Manfredonia. Dovrebbero essere il biglietto da visita della città in primavera, alle porte dell’estate, e invece mostrano soltanto abbandono, incuria e mancanza di attenzione verso il territorio”.

Siorini sottolinea come il decoro urbano rappresenti non soltanto una questione estetica, ma anche un elemento fondamentale per il turismo, l’economia locale e la qualità della vita dei residenti.

“Chi arriva a Manfredonia dovrebbe trovare una città pulita, ordinata e accogliente. Invece si ritrova davanti scenari che trasmettono trascuratezza e disinteresse. È il simbolo di anni di cattiva gestione amministrativa”. Dal movimento “Sovranisti per l’Italia e per le Libertà” arriva quindi la richiesta di interventi immediati per il ripristino delle aree segnalate e una maggiore attenzione ai problemi quotidiani dei cittadini.