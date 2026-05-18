Manfredonia, nuovo sistema di videosorveglianza urbana: affidati i lavori per oltre 213mila euro

Videosorveglianza - Fonte Immagine non riferita al testo: Unione dei Comuni Valli e Delizie

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia rafforza il sistema di controllo del territorio con un nuovo intervento di videosorveglianza urbana finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020. Con una determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici è stato ufficialmente affidato il progetto di integrazione dell’impianto cittadino per un importo complessivo di oltre 213mila euro.

L’iniziativa rientra nell’Asse 2 del POC Legalità, dedicato al rafforzamento delle condizioni di sicurezza e legalità nei territori del Sud Italia. Il Comune di Manfredonia aveva partecipato alla procedura ministeriale per ottenere i finanziamenti destinati ai sistemi di videosorveglianza integrata, risultando beneficiario di un contributo pari a 213.686,92 euro.

Il progetto punta a migliorare il monitoraggio urbano attraverso tecnologie avanzate: telecamere ad alta risoluzione, sistemi di lettura targhe, software di videoanalisi e collegamenti telematici con le sale operative delle forze dell’ordine. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è quello di rafforzare il controllo delle aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, degrado urbano e insicurezza.

L’intervento era stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n.36 del 17 ottobre 2024. Successivamente il Ministero dell’Interno aveva confermato il finanziamento inserendo il progetto nella graduatoria ufficiale del programma nazionale.

Il progetto esecutivo, approvato con determina dirigenziale n.644 del 25 marzo 2026, prevede lavori e forniture per circa 150mila euro, oltre alle somme a disposizione dell’amministrazione per spese tecniche, imprevisti, allacciamenti e IVA.

L’affidamento è avvenuto tramite trattativa diretta sul portale MePA. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la società “Securline”, che ha presentato un’offerta pari a 145.069,10 euro oltre 4.200 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il quadro economico rimodulato dopo la gara conferma un costo totale dell’intervento pari a 213.686,92 euro, con economie di gara quantificate in poco più di 800 euro.

Responsabile unico del progetto è l’ingegner Giuseppe Di Tullo, dirigente del Settore Lavori Pubblici. Nel gruppo di lavoro figurano anche rappresentanti della Polizia Locale e del Centro Elaborazione Dati comunale, che seguiranno la gestione operativa e tecnica dell’intervento.

L’amministrazione comunale ha inoltre previsto un impegno economico annuale per la manutenzione ordinaria degli impianti, stimato in circa 25mila euro per i prossimi cinque anni.