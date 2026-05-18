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FORZA ITALIA Natalie la Torre entra nel Dipartimento Istruzione di Forza Italia Giovani

Sono pronta ad affrontare nuove sfide e a mettermi al lavoro in uno dei settori più cruciali per la società contemporanea

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Natalie la Torre, sipontina classe 1998, entra a far parte del Dipartimento Istruzione di Forza Italia Giovani. Già docente ed ex coordinatrice nazionale del Dipartimento Cultura del movimento, la Torre ottiene un incarico costruito sulle sue competenze e sul percorso maturato negli anni all’interno dell’organizzazione.

La nomina arriva al termine di una selezione che ha visto oltre 400 candidature per i vari dipartimenti nazionali. Il Dipartimento Istruzione, in particolare, si distingue per l’elevata presenza femminile, un dato che conferma il ruolo sempre più centrale delle donne in politica, pur nella consapevolezza che resti ancora molta strada da fare sul fronte della rappresentanza e delle pari opportunità.

«Sono pronta ad affrontare nuove sfide e a mettermi al lavoro in uno dei settori più cruciali per la società contemporanea», dichiara la Torre. «Il tempo scorre velocemente e spesso non riusciamo a stare al passo con le trasformazioni sociali. Noi giovani abbiamo il dovere di contribuire al cambiamento e costruire nuove prospettive per il futuro».

1 commenti su "Natalie la Torre entra nel Dipartimento Istruzione di Forza Italia Giovani"

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