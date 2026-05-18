Netta opposizione della CISL Puglia all’ipotesi di aumento dell’addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo della sanità pugliese. Una posizione condivisa anche da Massimo Ciuffreda, che sostiene la linea del sindacato contro un ulteriore aggravio fiscale a carico dei cittadini.

Secondo la CISL, non possono essere ancora una volta lavoratori, lavoratrici e pensionati a pagare il prezzo di errori politici e gestionali accumulati negli anni. L’eventuale incremento della pressione fiscale, infatti, rischierebbe di avere ripercussioni dirette sulle famiglie pugliesi, senza però affrontare le problematiche strutturali che da tempo interessano il sistema sanitario regionale.

“La sanità pubblica va difesa e rilanciata – evidenzia la CISL Puglia – ma servono coraggio, trasparenza e responsabilità”, sottolinea il sindacato, ribadendo la necessità di intervenire in modo concreto su sprechi, inefficienze, carenze organizzative e modelli gestionali ritenuti non più sostenibili.

Tra le priorità indicate dalla CISL figurano investimenti mirati nel sistema sanitario, nuove assunzioni di personale, riduzione delle liste d’attesa e una governance più efficace, capace di dare risposte reali ai bisogni dei cittadini e migliorare la qualità dei servizi.

Il sindacato insiste inoltre su un principio ritenuto fondamentale: il lavoro non può continuare a rappresentare il “salvadanaio” a cui attingere nei momenti di difficoltà economica. Una posizione che punta a tutelare il potere d’acquisto di stipendi e pensioni, già messo a dura prova dall’aumento del costo della vita e dalle difficoltà economiche di molte famiglie pugliesi.

“I lavoratori meritano rispetto. I pugliesi meritano una sanità efficiente. Non nuove tasse”, conclude il messaggio rilanciato anche da Femca CISL Puglia e CISL Foggia, che chiedono soluzioni strutturali per il rilancio della sanità regionale senza ulteriori sacrifici economici per cittadini e pensionati.