Il sindaco Pasquale Marchese alla guida dell’Area Interna Monti Dauni per un futuro di sviluppo e sostenibilità

Il nuovo presidente traccia la rotta per una crescita condivisa tra i Comuni dei Monti Dauni, puntando su turismo, infrastrutture, energie rinnovabili e sul rilancio del capitale sociale del territorio.

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore è stato recentemente nominato nuovo capofila dell’Area Interna Monti Dauni. La scelta di Pasquale Marchese come presidente è stata ufficializzata nell’assemblea dei sindaci che si è tenuta nei giorni scorsi a Troia e rappresenta una tappa importante per un territorio che, da oltre un anno, sta lavorando per ricompattarsi e affrontare le sfide della programmazione 2021-2027.

Il sindaco Pasquale Marchese esprime grande soddisfazione per l’incarico e sottolinea l’importanza di questo nuovo inizio.

“Sono estremamente grato ai colleghi sindaci per la fiducia che mi hanno accordato. Questa nomina – ha sottolineato – non è solo un riconoscimento del mio impegno, ma è soprattutto la prova che il nostro territorio, pur nelle difficoltà, è pronto a ripartire con rinnovato vigore e coesione. Abbiamo tutti a cuore il futuro dei Monti Dauni e l’unione di intenti che ha caratterizzato la mia elezione è il segno che possiamo affrontare le sfide future insieme”.

Il presidente Marchese ha ribadito che uno degli obiettivi principali del suo mandato sarà quello di ascoltare le necessità dei vari Comuni, lavorare in sinergia con i colleghi sindaci e portare le istanze del territorio alle istituzioni regionali. “Il mio ruolo – ha evidenziato – sarà quello di essere un punto di riferimento per tutti, per fare sintesi e tradurre le esigenze delle singole comunità in azioni concrete. È fondamentale che la Regione, ma anche le altre istituzioni nazionali, ascoltino le nostre necessità, perché da esse dipende il nostro sviluppo”.

Il nuovo presidente ha anche sottolineato l’importanza di utilizzare le risorse disponibili per favorire la crescita economica, lo sviluppo infrastrutturale e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dei Monti Dauni.

“Vogliamo fare di questo territorio una destinazione turistica di eccellenza, sfruttando le nostre bellezze paesaggistiche e le tradizioni enogastronomiche. Ma non possiamo dimenticare la necessità di investire in infrastrutture moderne, in particolare per quanto riguarda la viabilità e la mobilità, che sono essenziali per favorire la crescita economica”, ha aggiunto Marchese.

Infine, il sindaco ha sottolineato l’importanza di rafforzare il capitale sociale, migliorare i servizi sanitari e scolastici e favorire la creazione di opportunità di lavoro. “Vogliamo un territorio più coeso, più forte e in grado di attrarre investimenti. Per fare questo – ha concluso Marchese – è necessario puntare su una sanità territoriale che risponda alle esigenze della popolazione, sulla formazione e sull’educazione dei giovani e su politiche che favoriscano la creazione di imprese locali. Solo così possiamo contrastare lo spopolamento e costruire un futuro migliore per le generazioni future”.