Lucera: Sindaco Pitta annuncia avvicendamento all’assessorato alla cultura: “Buon lavoro a Maria Angela Battista”

Avvicendamento all’Assessorato alla cultura della Città di Lucera. Lo annuncia il sindaco, Giuseppe Pitta:

“Voglio esprimere la mia più profonda gratitudineall’assessore uscente alla Cultura, Emanuela Gentile, per il prezioso lavoro svolto al servizio della nostra comunità.

Grazie al tuo impegno e alla tua dedizione, Lucera ha compiuto passi importanti nel percorso che ci condurrà a essere Capitale della Cultura della Puglia 2025. Hai saputo valorizzare la nostra identità culturale, promuovere iniziative di qualità e seminare basi solide per il futuro.

Allo stesso tempo, do il benvenuto alla nuova assessora, Maria Angela Battista,

certo che saprà affrontare con entusiasmo e competenza questa grande sfida. Lucera 2025 sarà un anno straordinario, e sono convinto che, insieme, riusciremo a rendere la nostra città un simbolo di cultura, bellezza e innovazione per tutta la regione e oltre”.

“È un grande onore e una responsabilità importante assumere il ruolo di Assessora alla Cultura in un momento cruciale per la nostra città. Lucera si appresta a vivere un anno straordinario come Capitale della Cultura della Puglia 2025, un traguardo che rappresenta non solo un riconoscimento del nostro passato, ma anche una sfida per il nostro futuro.”

Queste le prime dichiarazioni della nuova Assessora alla Cultura, Maria Angela Battista, che ha ufficialmente assunto l’incarico.

“La cultura è il cuore pulsante di Lucera, una ricchezza che ci rende unici e che deve essere valorizzata con coraggio e visione. Il 2025 sarà l’occasione per mostrare al mondo il meglio della nostra identità: dalla storia millenaria ai talenti contemporanei, dalle tradizioni popolari all’innovazione. Sarà un anno di eventi, collaborazioni e progetti che coinvolgeranno tutta la comunità, in un percorso di crescita culturale e sociale.”

L’Assessora ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dal suo predecessore: “Ringrazio l’assessore uscente, Emanuela Gentile, per il contributo fondamentale che ha reso possibile arrivare a questo straordinario riconoscimento. Da oggi, lavoreremo per consolidare quanto è stato fatto e per ampliare ulteriormente l’offerta culturale della nostra città.”

In chiusura, un appello alla cittadinanza: “Questo viaggio verso Lucera 2025 sarà un successo solo se sarà condiviso da tutti noi. Invito associazioni, istituzioni, scuole, imprese e cittadini a unirsi con entusiasmo per scrivere insieme un capitolo indimenticabile della storia della nostra città.”