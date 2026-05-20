Si è conclusa con la vittoria di Alessandra Mussolini l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. La concorrente ha conquistato il pubblico al televoto finale, imponendosi grazie a un percorso caratterizzato da strategie, dinamiche di gioco e numerosi confronti nella Casa. Antonella Elia si è classificata seconda.

La puntata finale si è aperta con il primo verdetto del televoto, che ha sancito l’eliminazione di Renato e l’ingresso in finale di Raimondo Todaro. Nel corso della diretta non sono mancati momenti di leggerezza, tra cui un collegamento con Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici, che ha scherzato con la conduttrice: “Grazie per questa notorietà, potrei condurre io il GF”. La risposta di Ilary Blasi è stata altrettanto ironica: “Dobbiamo conoscerci meglio, invitami a cena”, con Cesara Buonamici che ha commentato: “Si è innamorato di te”.

Prima della finale, nella Casa si erano accesi forti contrasti tra Raul e Renato dopo alcune battute sul vestito di Lucia. La situazione si è ulteriormente complicata con dichiarazioni e ricostruzioni incrociate tra i concorrenti, alimentando tensioni e discussioni poi proseguite anche in diretta.

Dopo l’eliminazione di Renato, la gara è proseguita con la formazione di due terzetti. Attraverso la stanza “Nuvola”, i concorrenti hanno scelto le posizioni per determinare le nomination e le successive sfide al televoto.

Nel primo confronto tra Adriana, Alessandra e Raul è stato proprio quest’ultimo a essere eliminato, classificandosi sesto. Nel secondo terzetto tra Lucia, Raimondo e Antonella, è stata Lucia a risultare la meno votata, chiudendo al quinto posto.

Nel corso della serata i finalisti hanno ricevuto diverse sorprese dai propri familiari. Particolare attenzione ha suscitato l’incontro di Antonella Elia con il suo ex compagno Pietro Delle Piane, che le ha detto: “Tu non sei una donna grande, tu sei una grande”. Tra i due non sono mancati momenti di confronto e ironia anche con la conduttrice.

Il verdetto finale ha visto il quarto posto di Adriana con il 7,64% dei voti. Successivamente, con il riaprirsi del televoto, Raimondo Todaro si è classificato terzo con il 27,77%, mentre la vittoria è andata ad Alessandra Mussolini con il 55,95%, che ha così conquistato il titolo di vincitrice.

Prima di lasciare definitivamente la Casa, la vincitrice ha rivisto alcuni momenti del suo percorso, raccontando aspetti della propria vita personale e familiare. In particolare ha ricordato le difficoltà legate al proprio cognome: “In piscina da piccola altri bambini volevano affogarmi per il mio cognome”, e ha aggiunto: “Da piccola ero affascinata dai set, poi ho studiato medicina e alla fine mi sono dedicata alla politica, ma ho sempre scelto di non nascondermi”.

Lo riporta gazzetta.it.