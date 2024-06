Cagliari, assessore insultata sui social: lei pubblica nome dell'hater

“Assessore? Sarebbe meglio se facesse un film… Con Rocco Siffredi.” Questo commento offensivo e sessista è stato rivolto all’assessore al Lavoro della Regione Sardegna, Desirè Manca, da un utente sui social media. L’insulto è apparso come risposta a una notizia riguardante l’assessore. Invece di rimuoverlo o censurarlo, Manca ha reso il commento ancora più visibile, mantenendo nome e volto dell’autore ben in evidenza, e ha annunciato azioni legali contro di lui.

L’origine di tutto è un articolo che riportava la lettera di quindici consiglieri regionali di opposizione indirizzata alla presidente della Regione, Alessandra Todde. Nella lettera si chiedeva di “richiamare all’ordine” Manca, accusata di aver attaccato in modo inaccettabile i sindaci della Sardegna. Tra i commenti all’articolo, quello dell’utente si è distinto per la sua natura non politica: “Già vedere questo personaggio assessore al Lavoro è tutto un programma, magari sarebbe meglio se facesse qualche film, impegnato, con Rocco Siffredi.”

L’assessore Manca ha risposto così: “Ma questo ‘signore’ avrà una madre, una moglie, una sorella o una figlia? Mi domando se lo stesso rispetto che ha manifestato nei confronti di una donna lo utilizzi anche nella sua famiglia.”

Numerosi sono stati i messaggi di solidarietà verso Manca, mentre ora toccherà agli avvocati intervenire per mettere ordine tra l’assessore e il suo hater.

