Foggia, Gino Lisa: inaugurazione prevista per la prossima settimana

Foggia, 20/07/2021 – (retegargano) Sopralluogo al Gino Lisa ieri mattina, Aeroporti di Pu­glia e la Protezione civile sono tornati in forze nell’aeroporto che dovrebbe riaprire i bat­tenti a breve per mettere a punto le ultime procedure di attivazione dei nuovi collegamenti aerei.

Con i due ap­parati il vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese, che ha presenziato a tutte le attività svolte dai tecnici all’interno dell’aerostazione e sul piazzale, rinnovando ideal­mente l’appuntamento con il taglio del nastro, questa volta definitivo (negli auspici dei foggiani) dello scalo finalmen­te rinnovato con la nuova pista da 2mila metri (1780 utiliz­zabili in fase di atterraggio).

Significativa anche la pre­senza dei tecnici della Protezione civile, al sopralluogo ha preso parte anche il dirigente del dipartimento regionale, Mario Lerario.

L’in­tenzione di Aeroporti di Pu­glia e della Regione è infatti quella di attivare in simultanea sia i voli civili che un presidio di emergenza per i voli antincendio, ripristinan­do all’interno del Gino Lisa il posizionamento dei velivoli antincendio Fire Boss dopo l’allarme scattato a seguito de­gli incendi sul Gargano che hanno richiesto l’invio dei Canadair.

Difficile che al Gino Lisa possano essere posizio­nati anche i più prestanti ve­livoli antincendio, considerato che la Protezione civile na­zionale ha collocato i Canadair sul versante tirrenico considerata area a più alto il rischio di incendi boschivi. La pro­vincia di Foggia è tuttavia l’area con la maggior super­ficie boschiva in Puglia per questa ragione fino a qualche anno fa venivano «parcheg­giati» due Fire Boss nel pe­riodo estivo, poi inopinata­mente dirottati in altre zone della regione. (retegargano)