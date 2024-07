Foggia, tangenziale: auto si schianta contro camion, ferito aggredisce 118 e polizia

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 di ieri: per cause ancora da chiarire, la Mercedes è andata a collidere violentemente con il rimorchio del camion. Il conducente dell’auto è rimasto ferito e ha dovuto essere trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

L’intervento degli operatori del 118, arrivati dalla postazione di ‘Macchia Gialla’, è stato complicato. L’uomo, infatti, si è mostrato poco collaborativo e ha iniziato a urlare, aggredendo prima i soccorritori e poi anche gli agenti di polizia stradale e polizia locale.

Nonostante le ferite alla mano e alla testa, l’uomo continuava a dimenarsi e a lanciarsi contro gli operatori, mettendo in pericolo anche il proprio incolumità a causa del traffico in transito. Le intemperanze sono proseguite anche in pronto soccorso, dove l’uomo è stato accompagnato da un’ambulanza scortata dalla polizia.

Lo riporta FoggiaToday.