Sondrio, acquistarono orologi con assegni scoperti: 3 condanne, anche per manfredoniana

Sondrio – “IN concorso morale e materiale tra loro (…) inducevano in errore, titolare della ‘Worl Watches srl’ di Livigno, acquistando della merce, in particolare orologi di varie marche per un valore di euro 142.503,18 e pagando lo stesso Ghilotti G. con assegni di vari importi risultati protestati per difetto di provvista, così procurando (…) un ingiusto profitto con corrispondente danno patrimoniale rilevante per Ghilotti Gianluca”. Dunque acquisto di orologi con assegni scoperti, con fatto commesso a Sondrio il 1 settembre del 2008, quando i 3 si sarebbero finti dei “facoltosi clienti” (i reati indicati: art.61 e 110 cp, con l’aggravante di cui all’articolo 61 n.7 Cp per aver motivi di lucro e di aver cagionato un danno di rilevante gravità alla parte offesa).Il giudice monocratico del Tribunale di Sondrio, dott., nella pubblica udienza del 17 ottobre 2010, ha condannato (dispositivo di sentenza n.82/11 PRG Trib.), Viterbo 13.09.1954, residente in un cantone della Confederazione Elvetica (Saint Moritz) alla pena di due anni di reclusione e 1200 euro di multa.Condanna anche per, Roma 22.01.1981, alla pena di 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa e per, Manfredonia 23.02.1966, residente in un cantone della Conferedazione Elvetica (con difensori di fiducia domiciliatario avv.del Foro di Terni e avv.del Foro di Foggia) alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.Agli imputati, condannati al pagamento delle spese processuali, anche in favore della parte civile, è stata concessa: a Silvia Giorgetti entrambi i benefici di legge, a Vero Annamaria Lucia la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Gli imputati sono stati condannati in solido al risarcimento del danno nei confronti del titolare della Worl Watches srl’ di Livigno, Ghilotti Gianluca, nelal somma di 180mila euro.Redazione Stato@riproduzione riservata