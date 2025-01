Il Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, ha espresso il suo apprezzamento per l’attenzione dedicata al progetto. “La nostra comunità ha accolto con grande soddisfazione questa notizia, che rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri concittadini e di tutti coloro che percorrono questa strada. La SP 109 è una via di collegamento strategica per il nostro territorio e la sua riqualificazione è una priorità che finalmente diventa realtà”, ha dichiarato il primo cittadino.

Pitta ha voluto anche ringraziare pubblicamente il Presidente Emiliano per aver risposto positivamente alla richiesta, nonché il consigliere regionale Antonio Tutolo per il suo impegno costante nella promozione di questa iniziativa. “Un ringraziamento va anche ai rappresentanti provinciali, ai sindaci e a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno fatto sentire la voce del nostro territorio”, ha aggiunto il sindaco.

Nonostante l’annuncio positivo, Pitta ha sottolineato l’importanza di passare dalle parole ai fatti, esprimendo la speranza che il finanziamento per le opere venga formalizzato rapidamente, permettendo così all’Ente Provincia di avviare i lavori. “Solo con il finanziamento concreto potremo finalmente trasformare le parole in azioni, traducendo così i desideri in realtà”, ha affermato Pitta.

La SP 109, dunque, non è solo un’infrastruttura viaria, ma rappresenta una via cruciale per il tessuto sociale ed economico della zona. “La riqualificazione di questa strada è un segnale tangibile di attenzione verso i bisogni delle nostre comunità e un impegno concreto per prevenire le tragedie che purtroppo hanno segnato il nostro territorio negli ultimi anni”, ha concluso Pitta.

Il Comune di Lucera si è dichiarato disponibile a collaborare con tutti gli enti preposti per garantire che l’intervento sia realizzato nel minor tempo possibile, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e promuovere lo sviluppo locale. Inoltre, il sindaco ha rivolto un appello alla cittadinanza: “Invito tutti a rinnovare il loro senso di responsabilità e a utilizzare con prudenza le nostre strade. Insieme, possiamo lavorare per un futuro più sicuro per Lucera e per l’intera provincia”.