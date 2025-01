La Salandra (FDI): "Con #confronti i temi del Governo meloni sul territorio"

“Insieme al coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Puglia Marcello Gemmato, all’eurodeputato Michele Picaro e alla senatrice Maria Nocco, abbiamo presentato a Bari il format #Confronti. Si tratta di panel tematici, da sviluppare nel 2025 in provincia di Foggia, con il supporto del gruppo parlamentare di FdI Camera e dell’ECR, per riportare sul territorio i temi centrali su cui stiamo lavorando, come Governo e come partito e per portare a Roma le necessità del territorio”, lo fa sapere in una nota l’ideatore dell’iniziativa, il deputato meloniano Giandonato La Salandra.

Plauso da parte del coordinatore regionale di FdI, il Sottosegretario Marcello Gemmato, che ha fatto suo proprio un modello di ascolto e dialogo che ha sempre caratterizzato l’azione politica di Giorgia Meloni e che ha commentato: “Si tratta di un modello che parte dalla Capitanata ma esportabile anche a livello pugliese e, perché no, nazionale perché sicuramente il tratto distintivo del Governo Meloni è quello di continuare ad ascoltare continuativamente il popolo italiano prima di prendere delle decisioni, utilizzando le articolazioni previste dalla Costituzione, che sono i partiti politici, restituendo dignità al partito proprio come camera di compensazione tra il popolo e le istituzioni, attraverso la partecipazione di ordini professionali, associazioni e mondo del volontariato”.

“L’idea – spiega l’on. La Salandra – nasce dall’evidenza che chi governa, soprattutto un esecutivo come quello guidato da Giorgia Meloni che nasce dalla volontà popolare nelle urne e non nelle stanze di palazzo, ha come prima responsabilità proprio il confronto con i territori. Ci muoviamo, infatti, a partire dai temi, con 10 incontri specifici che parlano di agricoltura, sanità, aree interne, famiglia, giustizia, sicurezza, turismo, economia, sport e terzo settore, per creare un confronto tra deputati, esponenti del governo, amministratori del territorio e stakeholder”.

Il format ideato dal deputato foggiano si avvale della collaborazione di un comitato politico – scientifico formato da Gianvito Casarella, Ercole Costa, Salvatore De Martino, Gianni Gliatta, Francesco La Salandra, Carmine La Torre, Fabrizio Laccetti, Anna Lops, Francesca Marino, Salvatore Palladino, Gianni Tucci, Gaetano Zaffarano e Antonella Zuppa. Primo appuntamento a Lucera la prima settimana di febbraio.