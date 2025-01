Manfredonia, allerta meteo: previsti venti forti e mareggiate

La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un’allerta meteo valida a partire dalle ore 00:00 di martedì 14 gennaio, con una durata prevista di 24 ore. Secondo il bollettino ufficiale, si prevedono venti di intensità compresa tra forti e burrasca, con raffiche che potrebbero raggiungere il livello di burrasca forte. Questo fenomeno atmosferico comporterà anche il rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte, creando potenziali disagi e pericoli per le comunità costiere, tra cui Manfredonia.

Si raccomanda alla cittadinanza di adottare misure di precauzione, evitando spostamenti non necessari lungo i litorali e prestando particolare attenzione a eventuali oggetti che potrebbero essere spostati o danneggiati dalle forti raffiche di vento. Le autorità locali e la Protezione Civile restano a disposizione per eventuali emergenze e continueranno a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, fornendo aggiornamenti in tempo reale.

Per maggiori informazioni e per consultare il bollettino dettagliato, è possibile visitare il sito ufficiale della Protezione Civile regionale.