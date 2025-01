Monti Dauni e Gargano spettacolarmente "in bianco": video e immagini virali (STATOQUOTIDIANO)

Una copiosa nevicata ha interessato nelle ultime ore il Foggiano, imbiancando sia i Monti Dauni che il Gargano.

Le precipitazioni nevose, iniziate nella notte, hanno coinvolto numerosi comuni, causando disagi alla viabilità e portando alla chiusura delle scuole in diverse località.

Tra i centri maggiormente colpiti si segnalano Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo sul Gargano, oltre a Faeto, Anzano, Panni, Alberona, Monteleone di Puglia e Castelluccio Valmaggiore sui Monti Dauni.

In molti di questi comuni, le amministrazioni locali hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna, 13 gennaio 2025, al fine di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Le nevicate hanno determinato un significativo abbassamento delle temperature in tutta la provincia di Foggia, con conseguenti disagi alla circolazione stradale, soprattutto lungo le arterie interne.

Le autorità raccomandano l’utilizzo di pneumatici da neve o catene e suggeriscono di limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, ha dichiarato: “Come da previsioni, il gelo e la neve sono arrivati. Sulle strade provinciali da questa notte stanno lavorando ininterrottamente i mezzi spazzaneve per assicurare strade libere. Ma la prudenza non è mai abbastanza. Il consiglio è quello di evitare spostamenti se non strettamente necessari”.

video monte sant’angelo – ph antonio rignanese

Nonostante i disagi, il paesaggio innevato ha offerto scenari suggestivi, attirando l’attenzione di fotografi e residenti che hanno condiviso immagini e video sui social media, rendendo virali le vedute dei borghi imbiancati. In particolare, località come Castelluccio Valmaggiore, uno dei paesi più alti del Foggiano, hanno registrato accumuli di neve significativi, creando un’atmosfera incantata ma richiedendo al contempo interventi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, pronte a intervenire in caso di ulteriori precipitazioni o emergenze legate al maltempo. Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni fornite dai canali ufficiali per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.

Per visualizzare alcune delle immagini più suggestive della nevicata, è possibile consultare la galleria fotografica disponibile sul sito di StatoQuotidiano.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI – ANTONIO RIGNANESE