Il direttore sportivo del Foggia, Luigi Leone, ha parlato ai microfoni di Antenna Sud alla vigilia della sfida contro il Monopoli, analizzando il momento della squadra e delineando le strategie per il mercato di gennaio.

“La sconfitta in casa non ci voleva, ma l’abbiamo assorbita. Dobbiamo reagire subito”, ha dichiarato Leone, evidenziando la necessità di voltare pagina dopo il recente passo falso. “È fondamentale ripartire dai piccoli errori che ci sono costati caro e non commetterli di nuovo. Complimenti al Monopoli per il loro gioco, ma noi abbiamo ancora tutto il girone di ritorno da affrontare, e la continuità sarà determinante”.

Parlando del mercato, Leone ha confermato i movimenti in corso per rafforzare la rosa rossonera: “Mario Gargiulo è un giocatore in uscita, ma in settimana non si è allenato a causa di una botta al polpaccio. Nonostante ciò, confidiamo nei ragazzi a disposizione. Per quanto riguarda Jacopo Murano, non abbiamo mai ricevuto offerte ufficiali: il nostro obiettivo era solo recuperarlo fisicamente per farlo rendere al meglio”.

Le priorità del Foggia per il mercato di gennaio sono chiare: “Abbiamo bisogno di rinforzi in difesa, specialmente dopo l’uscita di Carillo. Stiamo lavorando su questo fronte per garantire maggiore solidità alla squadra”.

Con il girone di ritorno alle porte, il Foggia punta a ritrovare equilibrio e determinazione per restare competitivo nella seconda parte della stagione.

Fonte: Notiziario Calcio.