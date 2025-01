Roma, prontezza e coraggio di un agente lucerino salvano una ragazza priva di sensi

Un intervento tempestivo e risolutivo ha trasformato una giornata ordinaria in un esempio di dedizione e professionalità. Alfonso, agente del Commissariato di Lucera in servizio a Roma per il Giubileo della Speranza, si è distinto per il suo coraggio mentre era fuori servizio. Durante una passeggiata con la famiglia lungo Via della Conciliazione, nei pressi di Piazza San Pietro, l’attenzione di Alfonso è stata attirata da una ragazza in evidente difficoltà. Begum, questo il nome della giovane, aveva improvvisamente perso l’equilibrio, probabilmente a causa di un attacco epilettico.

Con un gesto fulmineo, il poliziotto si è precipitato verso di lei, riuscendo a sostenerla e ad evitare una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Notando che la ragazza era priva di sensi e presentava labbra cianotiche, Alfonso ha dimostrato una calma straordinaria, applicando immediatamente una manovra di emergenza per liberare le vie respiratorie e prevenire il soffocamento. Pochi istanti dopo, Begum ha ripreso conoscenza, trovando accanto a sé Alfonso e la sua famiglia, pronti a rassicurarla. La giovane, ancora confusa ma visibilmente emozionata, ha ringraziato l’agente con un sorriso carico di gratitudine.

L’episodio, avvenuto in una delle aree più iconiche di Roma, sottolinea il valore del lavoro svolto dalle forze dell’ordine, capaci di intervenire con prontezza e professionalità anche fuori servizio. Il gesto di Alfonso rappresenta un esempio di altruismo e dedizione, caratteristiche che, anche lontano dalla divisa, rimangono parte integrante del suo essere poliziotto. Una storia di coraggio e umanità che non può che suscitare ammirazione e che, in un luogo simbolo come Piazza San Pietro, assume un significato ancora più profondo.

Lo riporta antennasud