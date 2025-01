“CAMMINATA IN SALUTE”. L'Amministrazione comunale di Manfredonia accanto al Centro Anziani

Sabato pomeriggio, il Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini” di via Porta Pugliese ha accolto una delegazione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico la Marca, per la consegna di maglie e cappellini personalizzati, ideati dall’assessora al Welfare di Comunità e Cultura, Maria Teresa Valente, a sostegno dell’iniziativa “Camminata in Salute”.

La richiesta, avanzata alcune settimane fa dal Presidente del Centro, Nino Fabrizio, per dotare i partecipanti di un abbigliamento ad hoc per la camminata, è stata accolta immediatamente dall’amministrazione, che ha riconosciuto nell’evento un’importante occasione per promuovere la socialità e il benessere. Le maglie e i cappellini sono stati consegnati dinanzi ad un gruppo entusiasta di partecipanti, al Presidente del Centro, e al prof. Michele Spinelli, figura di riferimento per le attività sociali e culturali del Centro.

All’incontro, oltre al sindaco e all’assessora Valente, erano presenti anche la presidente della Commissione Welfare e Cultura Paola Leone e i consiglieri comunali Maria D’Ambrosio e Michele Prencipe.

Il sindaco la Marca ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “Un gesto semplice come una camminata di gruppo aiuta non solo a prendersi cura della propria salute, ma anche a rafforzare la rete di relazioni umane che migliora la qualità della vita.”

“Camminare fa bene, lo sport fa bene,” ha dichiarato Maria Teresa Valente, sottolineando come questa iniziativa rappresenti molto più di un invito a muoversi: è un’opportunità per rinsaldare i legami comunitari e favorire la socialità tra i “diversamente giovani” del Centro.

Paola Leone ha evidenziato: “La Camminata in Salute rappresenta lo spirito di una comunità attiva, che si prende cura di sé con piccoli ma significativi passi verso il benessere. “Maria D’Ambrosio ha quindi aggiunto: “Questo Centro è una casa aperta a tutti, un luogo dove nessuno si sente solo. Camminare insieme significa combattere l’isolamento, trovando forza nella comunità.” Michele Prencipe ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno del Centro: “Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante mantenersi attivi e partecipi. Lo sport e la socialità sono fondamentali per vivere una vita piena e soddisfacente.”

La “Camminata in Salute” è solo una delle tante attività organizzate dal Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini”, che ogni giorno propone corsi, eventi e momenti di aggregazione, accogliendo con entusiasmo tutti gli anziani che desiderano continuare a essere protagonisti attivi della comunità.