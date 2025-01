Concorso scuola: al via le prove per diventare professori, 240mila candidati per meno di 20mila posti

Prende il via il concorso scuola per l’assunzione in ruolo dei docenti: quasi 240mila candidati si contenderanno gli 8.355 posti per la scuola dell’infanzia e primaria e i 10.677 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le prove scritte inizieranno il 19 febbraio, secondo il calendario ufficializzato dal Ministero dell’Istruzione.

1 candidato su 12 otterrà la cattedra

Le possibilità di successo per gli aspiranti docenti sono ridotte: soltanto 1 candidato su 12 riuscirà a ottenere una cattedra. Il concorso fa parte del cosiddetto “Pnrr 2”, il piano di reclutamento del personale scolastico legato ai fondi europei per il rilancio del settore dell’istruzione.

Calendario delle prove scritte

La prima prova scritta per gli aspiranti insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria si terrà il 19 febbraio. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le prove si svolgeranno nei giorni 25, 26 e 27 febbraio.

I candidati iscritti sono in totale 239.100, di cui 36.772 per l’infanzia e la primaria e 202.328 per la scuola secondaria. Un quarto dei posti disponibili è riservato agli insegnanti di sostegno.

Sindacati: “Si assuma chi è già precario”

I sindacati del settore scolastico sollevano polemiche sulla procedura concorsuale, chiedendo che le assunzioni vengano riservate ai docenti già precari con esperienza nelle scuole. “Serve un piano strutturale di stabilizzazione, non solo concorsi a numero chiuso”, affermano le sigle sindacali.

Il concorso rappresenta comunque un passaggio fondamentale per il reclutamento dei nuovi docenti e per il rinnovamento della scuola italiana, in linea con gli obiettivi fissati dal Pnrr.