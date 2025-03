La riqualificazione del quartiere San Bernardino rappresenta un intervento strategico riuscito che ha significativamente migliorato la vivibilità e la sicurezza della zona, ma è necessario che l’amministrazione comunale completi l’intervento con interventi di sistemazione del tratto centrale, dove è stato recentemente interrato l’elettrodotto.

Il quartiere e la città hanno salutato con soddisfazione l’interramento (che è stato positivamente concluso dopo decenni di attesa), ma pure altri interventi di valorizzazione del territorio progettati dalla precedente amministrazione che in quel quartiere ha realizzato un parco giochi per i bambini, ha sistemati i marciapiedi e completato la pista ciclabile. Pertanto i cittadini si aspettano che la trasformazione dell’area non si fermi a metà!

“È fondamentale – spiega il capogruppo consiliare di CON, Leo Irmici -, che il Comune dia seguito agli interventi programmati, garantendo il ripristino completo dell’area sovrastante il cavidotto con un adeguato arredo urbano, in modo da completare il percorso virtuoso che ha ridato dignità e decoro a un quartiere che è tra i più popolosi della città. Chiediamo all’amministrazione Colangelo di attivarsi con urgenza per dare risposte concrete ai cittadini, affinché il quartiere San Bernardino possa finalmente vedere completata la meritoria opera di riqualificazione pregevole e funzionale”.