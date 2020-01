Quarato: “Il M5s è nato per superare il leaderismo, i capi passano”

L’europarlamentareè entusiasta del discorso diche ha lasciato in quanto capo politico il M5s. “Si capisce che lui è una stella polare del movimento”. Lo commenta in diretta aggiungendo: “Per me non è un segnale di debolezza, e non credo che possa essere sostituito. Molti dopo ogni sconfitta elettorale ne avevano chiesto la testa, come si dice, ogni problema era colpa sua, ma lui ha dato molto al movimento. Il problema non è Di Maio ma il ritorno a scelte più collegiali che possano coinvolgere lui più altre figure di contrappeso politico, più capi politici”.

Rosa Barone, consigliere regionale: “Si è in un momento di passaggio, nella sua lucidità politica ha deciso di lasciare e rispetto l’uomo che abbandona ‘il trono’. Si è adoperato molto, mettendoci corpo ed anima in questi anni. Forse era stanco, ci sono gli impegni del suo ministero. Cosa accadrà senza di lui non lo so, dopo gli Stati Generali si vedrà chi potrà prendere il suo posto in modo più radicato sul territorio con i facilitatori regionali. Non è andato via dal M5s, ha solo ceduto il passo.”

Il consigliere comunale di Foggia Giovanni Quarato: “Mi dispiace – commenta- ritengo che abbia fatto moltissimo per il M5s anche con qualche errore, ma solo chi non fa non sbaglia. Per esempio l’accordo per le regionali in Umbria che molti non hanno condiviso”. Una decisione a ridosso delle regionali in Emilia quella odierna: “Secondo me lo aveva già deciso prima, o forse voleva evitare lo stillicidio del dopo in una regione in cui ci si confronta con due colossi, il centrosinistra e una destra in crescita, anche se non capisco perché”. Ricorda i successi ottenuti, il reddito di cittadinanza, il decreto dignità: “Abbiamo chiesto al comune di Foggia di adoperarsi per dare dalle 8 alle 16 ore settimanali a quanti percepiscono questo reddito”. Sulla sostanza politica della scelta: “Il M5s è nato per superare il leaderismo, i capi passano, il M5s resta e credo che abbiamo dentro di noi gli elementi per rinascere”.

Marialusia Faro, deputato: “Si è tolto molti sassolini dalla scarpa, un bellissimo discorso che condivido pienamente. Molti in questi ultimi mesi hanno alzato la posta, penso ai fuoriusciti. Noi restiamo l’unica forza alternativa agli altri partiti, quelli che possono veicolare la loro attività verso i cittadini e non verso le grandi lobby”. Sul momento della decisione: “Non critico il momento, anzi, qualunque momento sarebbe stato sbagliato anche perché abbiamo una campagna elettorale ogni mese. Ora ci sono questi Stati Generali in cui dobbiamo ritrovare il nostro credo e la nostra essenza con un’organizzazione più operativa. Quello di Torino sarà un bel momento”. Circa il successore di Di Maio, il senatore Vito Crimi: “Sarà il capo politico ad interim – precisa- gli Stati Generali decideranno se il capo politico resterà o no”.