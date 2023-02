Skytg24: “Mattinata, dalle orchidee all’olio d’oliva: la Perla del Gargano”

MATTINATA (FOGGIA), 22/02/2023 – (tg24.sky.it) Il primato è europeo. Sessanta delle 100 specie di orchidee selvatiche del Gargano si trovano, autoctone, a Mattinata.

Meta sempre più ambita per gli amanti della natura, ma anche per studiosi e appassionati di tutto il mondo, la cittadina in provincia di Foggia si presenta con una proposta turistica sempre più mirata e, soprattutto, destagionalizzata. Non più, e soltanto, destinazione per i cultori della vacanza al mare ma centro culturale di primo piano per l’intera regione Puglia durante tutto l’anno.

Fonte: pugliaexpo

La primavera

Novità assoluta del 2023, il festival di primavera ORCHIDAYS nel Fiore di Mattinata è stato presentato all’ultima edizione della Bit, a Milano (alla presenza del sindaco della cittadina Michele Bisceglia). Un appuntamento per celebrare e conoscere le orchidee del Gargano e le particolari specie autoctone di Mattinata. Dal 21 al 25 aprile, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, sarà possibile vivere un’esperienza naturalistica immersiva all’insegna della conoscenza e della sostenibilità ambientale, con appuntamenti ludici e gastronomici di piazza. tg24.sky.it