Da Biccari a Vieste, lungo le coste del Gargano, in Puglia. È il viaggio di Linea Verde Estate con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese, in onda domani alle 12.20 su Rai 1.

Si parte dalle caratteristiche vie del centro storico della perla del Gargano, Vieste, e si arriva al porto della cittadina. Qui con Jorge Lorenzo Guerrero, ex campione di MotoGp, vi va alla scoperta della ruota panoramica che si affaccia sulle isole Tremiti con un’altezza di 32 metri, 24 vetture, un impianto di illuminazione a led di ultima generazione. A Biccari, suggestivo borgo vicino Foggia, si pratica la coltivazione dei grani duri per la produzione di una pasta di alta qualità. L’idea è di creare prodotti d’eccellenza da un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Si prosegue, poi, verso Salata, il complesso cimiteriale di epoca paleocristiana con il maggiore sviluppo del Gargano, tra Peschici e Vieste, dove sgorga una sorgente che affiora da una grotta, con oltre 300 tombe scavate nella roccia. Non solo pasta: nel cuore dei Monti Dauni, si fa una tappa sensoriale alla scoperta dell’olio di Biccari, prodotto d’eccellenza riconosciuto a livello nazionale, e dei progetti per il recupero dei terreni incolti e degli uliveti abbandonati. A Vico del Gargano c’è, invece, il «borgo dell’amore» con le celebrazioni per il suo Santo patrono, San Valentino.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it.