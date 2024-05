Ho presentato una interrogazione al Ministro dell’Interno sulla vicenda che riguarda il candidato sindaco della coalizione di sinistra ‘Insieme per Manfredonia’, sostenuto dal Partito Democratico, ritratto sulla scalinata della Chiesa del Carmine assieme a numerosi dipendenti e dirigenti comunali in servizio presso il Comune di Manfredonia, pubblicata sul profilo social del Pd e ripreso dal un giornale online locale. Tra i dipendenti e dirigenti dell’amministrazione comunale di Manfredonia compaiono anche esponenti locali del Partito Democratico, tutto ciò a meno di un mese dalla competizione elettorale per l’elezione del sindaco e del parlamento europeo”.

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici prevede che il dipendente debba conformare la sua condotta al dovere costituzionale con disciplina ed onore, rispettando i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Al di là di una mera questione di opportunità, che pure si pone, alla base dei nostri principi costituzionali vi è l’imparzialità della pubblica amministrazione come suo valore fondante, per avere un’amministrazione obiettiva della cosa pubblica e non un’ amministrazione dei partiti.

Ho chiesto, dunque, al Ministro se le condotte dei dipendenti e dei dirigenti del Comune di Manfredonia siano conformi a quanto dettato dalla legge e dalla Costituzione in materia o se, invece, si connotino nella direzione opposta e contraria. Ho chiesto, inoltre, al Ministro quali misure di sua competenza intenda adottare per garantire una Pubblica Amministrazione imparziale per tutti i cittadini e il regolare svolgimento delle imminenti elezioni nel Comune di Manfredonia.

Lo dichiara sui social l’avvocato Giandiego Gatta, deputato Forza Italia.