Lucera. Prima convocazione nella Nazionale maggiore dell'Uganda per il giovane Oscar Mawa - ph lucera calcio, fonte in allegato

Lucera. Prima convocazione nella Nazionale maggiore dell’Uganda per il giovane 2005 Oscar Mawa. Per l’attaccante biancoceleste reduce da una stagione vissuta da protagonista, a suon di gol e assist, un meritato riconoscimento per quanto fatto nel suo percorso in terra lucerina.

Dopo Innocent, Mawa è il secondo tesserato nella storia del Lucera Calcio ad approdare in una Nazionale maggiore. “Noi non possiamo che essere orgogliosi di tutto questo”.