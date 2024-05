Ugo Galli a Paolo Campo: "Ribadisco, nella foto del PD dirigenti e dipendenti del Comune di Manfredonia"

Manfredonia. “In riferimento al post pubblicato dal Consigliere Regionale Paolo Campo desidero osservare quanto segue, al fine di ristabilire un substrato minimo, in termini di verità, in ordine alla vicenda in questione. Osservo preliminarmente che la mia candidatura, quale sindaco, risulta essere civica, analogamente al sottostante progetto politico amministrativo, abbracciato con favore da Forza Italia e da Fratelli D’Italia. Inoltre, nel caso di specie, rivesto una posizione dirigenziale, presso un ente regionale non avente sede in Manfredonia, né presto servizio nella nostra Città, a differenza dei dirigenti e dipendenti ritratti nelle foto in questione, all’interno della sede del PD. Questi ultimi dipendenti rivestono posizioni professionali in servizio presso il Comune di Manfredonia, ove viceversa si celebrerà, nel breve termine, la competizione elettorale amministrativa”.

“Ritengo pertanto che le due fattispecie presentino differenze sostanziali e non meramente formali, degne, da parte del consigliere Campo, di miglior causa.

Le disposizioni, che determinano l’insorgenza di avvertiti dubbi, in merito alla legittimità delle condotte suddette, poste in essere da parte di dirigenti e dipendenti comunali, sono state ampiamente citate all’interno del mio post, in data 22 maggio: si tratta di norme di rango costituzionale (art. 98 Cost.) e regolamentari statali (D.P.R. n.62/2013)“.

“Fuorviante, dunque, si rivela il riferimento operato all’esercizio di diritti civili e politici, posto che viene in rilievo una differente disciplina, che attiene ai dipendenti pubblici, in quanto in servizio presso un comune interessato da operazioni elettorali. Sorge spontaneo un interrogativo: le attività mettenti capo all’ufficio elettorale da quale dirigente comunale saranno curate? Quindi vergognoso è l’atteggiamento di colui il quale replica, rispetto a puntuali osservazioni, invocando elementi pretestuosi e palesemente destituiti di ogni fondamento, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico”, conclude Ugo Galli.

IL POST DI PAOLO CAMPO