Il prof. Gianluigi Vendemiale ha assunto l’incarico di Project manager per Universo Salute. Vendemiale, ordinario di Medicina Interna e Geriatria, sarà dunque punto di riferimento per l’Opera Don Uva a Bisceglie e Foggia per quanto concerne nuovi progetti finalizzati ad implementare e/o migliorare l’offerta di salute della Società, oltre naturalmente ad espletare la propria attività clinica presso le sedi sanitarie della Società. Molto ricco il suo curriculum, caratterizzato da numerosi e prestigiosi incarichi, tra cui quelli di Delegato Rettorale alla Sanità presso l’Università di Foggia, Direttore del Dipartimento Internistico presso il Policlinico “Riuniti” di Foggia, Direttore della Scuola di specializzazione di Medicina Interna e Preside della facoltà di Medicina. Il prof. Vendemiale è anche Editor in Chief della rivista scientifica internazionale “Journal of gerontology and geriatrics”, organo ufficiale della S.I.G.G. (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria).

“Ho accettato di buon grado – ha detto il prof. Vendemiale – l’invito dell’AD Luca Vigilante. L’obiettivo è quello di attuare progettualità innovative nell’ottica di un upgrade sul piano clinico/assistenziale, divulgativo, scientifico e formativo”.

Tra le novità, si evidenzia l’organizzazione dei “day service” con servizi rapidi di diagnosi, assistenza e follow-up dei pazienti, oggi molto richiesti dell’utenza. “Tra i nostri obiettivi – aggiunge Vendemiale – c’è anche quello di dotare Universo Salute di una nuova e moderna fisionomia e di implementare attività divulgative territoriali, in contatto o sinergia con l’università, e attività formative del personale”.

La presentazione ufficiale del prof. Vendemiale è in programma lunedì 28/10 prossimo, alle ore 12, presso la palazzina amministrativa di Universo Salute, a Bisceglie.