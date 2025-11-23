Edizione n° 5894

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo, il gruppo “Con San Severo”: «Solidarietà alla consigliera Spada. La politica cittadina mai così in basso»

"BASSO" San Severo, il gruppo “Con San Severo”: «Solidarietà alla consigliera Spada. La politica cittadina mai così in basso»

Si alza il livello dello scontro politico a Palazzo Celestini e scoppia il caso intorno agli attacchi rivolti, nelle ultime ore, alla consigliera comunale Alessandra Spada

San Severo, Damone e Irmici: "Accogliamo positivamente il sostegno della Giunta Colangelo a Decaro"

Leo Irmici e Anna Maria Damone - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Si alza il livello dello scontro politico a Palazzo Celestini e scoppia il caso intorno agli attacchi rivolti, nelle ultime ore, alla consigliera comunale Alessandra Spada. A intervenire è il gruppo consiliare “Con San Severo”, che esprime la propria «piena solidarietà» alla collega, denunciando il clima definito “ingiustificatamente aggressivo” proveniente dai banchi della maggioranza.

Secondo i consiglieri Anna Maria Damone e Leonardo Irmici, il confronto politico – pur potendo essere acceso – non può mai scivolare in espressioni o toni che travalicano il merito delle questioni amministrative e finiscono per colpire la dignità personale. «Le istituzioni hanno il dovere di dare l’esempio – sottolineano – mantenendo un linguaggio rispettoso e orientato al dialogo civile, soprattutto quando si discutono temi che riguardano servizi essenziali per tutta la comunità».

Il gruppo denuncia inoltre l’utilizzo, da parte della maggioranza, di una comunicazione «polemica e non fondata sui fatti», che rischierebbe di distogliere l’attenzione dagli argomenti amministrativi per spostarla su “personalismi inutili e dannosi”. Un atteggiamento che, secondo Damone e Irmici, contribuisce ad alimentare tensioni, delegittimare il ruolo delle istituzioni e abbassare il livello del dibattito pubblico.

«Purtroppo – affermano – non è la prima volta che accade. Dobbiamo constatare che, nella storia recente di San Severo, mai si era toccato un livello così basso, così poco rispettoso dei ruoli e delle istituzioni».

Il gruppo “Con San Severo” ribadisce dunque la propria vicinanza ad Alessandra Spada, invitando Palazzo Celestini a recuperare sobrietà e senso delle istituzioni per riportare il confronto politico sui binari del merito e del rispetto reciproco.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO