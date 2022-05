Al Bano contro il Rdc: “Non trovo manodopera per le mie terre”

FOGGIA, 24/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Il lavoro è una delle piaghe della Puglia: la mancanza di personale nelle strutture alberghiere, così come in bar e ristoranti che si preparano con nuove assunzioni ad affrontare i numeri stellari della stagione estiva, tocca molti imprenditori, tra loro anche il cantante Al Bano Carrisi.

Sono sempre meno le candidature d’impiego e sempre più alte le richieste di chi cerca un lavoro. La polemica lanciata dal Leone di Cellino San Marco fa discutere soprattutto dopo le parole di Borghese e Briatore sui giovani e il lavoro: anche Al Bano lancia una sferzata sui pugliesi che non hanno più voglia di lavorare nei campi per produrre olio e vino, dando principalmente la colpa al reddito di cittadinanza.

«La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola» ha affermato il cantante di Cellino San Marco, spiegando che per lui la colpa «è innanzitutto del reddito di cittadinanza». «Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese», ha quindi rilanciato. (gazzettamezzogiorno)