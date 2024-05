A San Giovanni Rotondo si corre il Campionato Nazionale CSI della prova a tempo in salita in bici

Roma, 24 maggio 2024 e Domenica 26 maggio, mentre Tadej Pogačar, il signore assoluto del Giro d’Italia 2024, sfilerà nella Capitale ai Fori Imperiali in maglia rosa, in un’altra città che profuma di santità, San Giovanni Rotondo, la dimora di Padre Pio, altri ciclisti, sui pedali amatoriali, si accingono a sudare alla conquista delle maglie tricolori scudettate CSI.

Si corre infatti nella cittadina garganica il VII Memorial “Matteo De Cristofaro”, valido, oltre che come seconda prova del Campionato regionale pugliese e del Campionato Ciclocrono, come Campionato Nazionale CSI di Cronoscalata. Sono attesi circa 100 partecipanti da varie regioni d’Italia: in gran parte dalla Puglia, ma anche da Sicilia, Lazio, Molise, Campania e Calabria. I cronoman si ritroveranno la mattina presto a San Giovanni Rotondo, dove avverranno anche la premiazione e la consegna delle maglie del Campionato Nazionale CSI ai primi di ogni categoria. La prima partenza è in programma alle ore 10 con arrivo a Borgo Celano, dopo aver percorso una salita di 13,200 km con pendenza media del 5/6% e con punte massime del 10%. L’organizzazione tecnica è curata dal personale del Team Padre Pio.