Meteo Puglia, Caronte sempre più forte: pioggie solo al nord Italia

FOGGIA, 24/06/2022 – (3bmeteo) Nelle prossime ore l’Italia settentrionale continuerà ad essere interessata da questo flusso fresco e instabile che entrerà in contrasto con l’aria molto calda e umida africana stimolando specie dal pomeriggio lo sviluppo di nuovi forti temporali, ancora una volta accompagnati da frequenti grandinate e colpi di vento.

Qualche pioggia sporadica associata a nuvolosità medio alta stratificata interesserà anche parte del centro soprattutto la Sardegna mentre al Sud si farà ancora sentire il caldo afoso con massime che potranno sfiorare i 40°C su Puglia, Calabria e Sicilia. Vediamo allora come andrà la giornata

Meteo focus temporali al Nord, le zone a rischio

RISCHIO FORTI FENOMENI AL NORD: L’interazione tra le correnti fresche e umide di matrice atlantica e l’aria molto calda e altrettanto umida associata all’anticiclone africano sarà causa di forti contrasti termici con la possibilità che si formino imponenti celle temporalesche anche a carattere di super cella. Per questo motivo è concreto il rischio di forti temporali con grandine anche di grosse dimensioni e colpi di vento. La zona a maggior rischio sarà compresa tra il Piemonte e la Lombardia, soprattutto medio alto Piemonte e quasi tutta la Lombardia con l’eccezione delle province più meridionali soprattutto mantovano. I fenomeni forti saranno possibili anche tra Trentino, Veneto e Friuli ma soprattutto zone alpine e prealpine, più occasionalmente in pianura tra il veneto orientale e il basso Friuli. Oltre al rischio nubifragi e grandine c’è anche un alto rischio di forti venti di downburst associati ai temporali, le raffiche potrebbero localmente arrivare a toccare anche i 90/100km/h.

Meteo venerdì prossime ore

METEO VENERDÌ PROSSIME ORE RESTO D’ITALIA : Centro, nubi medio alte anche compatte in Sardegna con qualche debole pioggia, anche mista a sabbia del deserto. Maggiori aperture sui settori peninsulari salvo qualche isolata pioggia in arrivo sull’estremo nord della Toscana e qualche velatura o stratificazione più compatta tra Lazio e Abruzzo. Sud, nubi medio alte anche compatte tra Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata dove non si esclude qualche goccia accompagnata a sabbia del deserto. Ampie aperture altrove. Temperature in lieve calo al Nord, stabili o in lieve calo su Sardegna e regioni centrali tirreniche, in aumento al Sud e medio Adriatico. Massime fino a 33°C al Nord, 36/37°C nell’entroterra adriatico, 40°C al Sud, specie Puglia, Calabria interna e Sicilia. Venti moderati di libeccio sul tirreno centro settentrionale e il Mar Ligure, deboli o a tratti moderati di scirocco altrove. Mari mossi Mar Ligure e Tirreno centro settentrionale, poco mossi o localmente mossi gli altri. (3bmeteo)