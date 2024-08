ANSA. Un uomo di 36 anni, di Bari, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale in via Trisorio Liuzzi, strada alla periferia del capoluogo pugliese. La vittima era in sella alla sua moto Honda che, per cause da accertare, si è scontrata con una utilitaria.

Per il 36enne l’impatto è stato tremendo e sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno sequestrato l’auto e la moto e che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Un altro incidente mortale si è verificato nella notte tra Cozze e Conversano, nel Barese, in cui sono rimasti coinvolti un fuoristrada e uno scooter. A perdere la vita il motociclista: soccorso dal personale del 118 è morto subito dopo il suo arrivo al Policlinico di Bari. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. ansa