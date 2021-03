Lago di Varano, una pista ciclopedonale collegherà Capojale con Foce Varano: ecco il progetto

Gargano, 25 marzo 2021. Sarà lunga 10 chilometri, e collegherà le località di Capojale e Foce Varano lungo l’asse dell’Istmo di Isola Varano. È quanto prevede il progetto per la realizzazione di una pista ciclopedonale, promosso dall’ente Parco Nazionale del Gargano, che vede candidati i comuni di Ischitella e di Cagnano Varano.

Il tracciato consentirà di pedalare o passeggiare costeggiando la Riserva Naturale di Isola Varano nel tratto del territorio di Cagnano Varano, a ridosso della SP 41, e il lungolago nel tratto del comune di Ischitella, giungendo fino alla piazzetta di Foce Varano. La nuova pista, che attraverserà un lato del ponte sul porto di Foce Varano, si congiungerà inoltre con l’altra pista ciclopedonale preesistente che costeggia tutto il litorale, fino al confine con la località di Lido del Sole. Previste anche delle mini aree di sosta attrezzate lungo il percorso, e delle protezioni lungo la riva del lago onde evitare che la pista venga erosa dalle acque salmastre.

Nella convenzione tra il Parco e i comuni di Ischitella e Cagnano Varano, si è stabilito come capofila il Comune di Ischitella, sottoscrivendo in seguito la collaborazione con il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per la redazione del progetto, approntato e approvato come progetto definitivo dalla giunta comunale di Ischitella.

Dopo l’approvazione del finanziamento, per un valore di 2 milioni di euro, si passerà alla redazione del progetto esecutivo, dopo aver acquisito i pareri, come il permesso dal Parco e dall’apposita commissione Paesaggio, e nel tratto costeggiante la Sp 41, nel territorio di Cagnano Varano, l’autorizzazione alla Provincia per acquisire la disponibilità dell’area interessata dalla pista. L’appalto, dopo il finanziamento, sarà curato dall’Ente Parco.

È una svolta sulla mobilità sostenibile e di rilancio per una ricchezza, qual è l’Istmo e il Lago di Varano, per i territori di Ischitella e Cagnano Varano. È quanto ha espresso il sindaco di Ischitella, Carlo Guerra. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Cagnano, Michele Di Pumpo: “Un’opera necessaria, fondamentale per la valorizzazione dell’istmo Capoiale-Varano. Utile allo sviluppo ecocompatibile della laguna di Varano”.