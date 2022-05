Gino Lisa, Aeroitalia pronta per tre voli diretti da luglio

FOGGIA, 25/05/2022 – (lagenziadiviaggi) Entra nel vivo il network di Aeroitalia, la nuova compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri che durante l’evento Fly Future a Roma ha annunciato i primi voli estivi.

A luglio, infatti, la flotta sarà composta da tre Boeing 737-800 (oltre al primo aeromobile già presente, altri due saranno consegnati entro il mese di giugno) che inizieranno ad operare le rotte da Forlì per Lamezia, Olbia, Alghero, Catania, Bari e Palermo. All’aeroporto romagnolo – scelto fin dall’inizio come base del vettore che vede come azionista di riferimento l’ex patron di Avianca German Efromovich – dovrebbe aggiungersi Foggia come seconda base operativa che prevede voli diretti per Catania, Milano e Firenze.

Sull’aeroporto di Foggia pende però il verdetto di Aeroporti di Puglia che ha chiuso pochi giorni fa la procedura di evidenza pubblica per accogliere le proposte delle compagnie aeree interessate a volare da e per il capoluogo dauno. Secondo fonti di stampa, oltre ad Aeroitalia ci sarebbero altri 3 vettori che hanno partecipato al bando di gara. In ogni caso, il progetto prevede anche altre basi in Norvegia e Inghilterra. (lagenziadiviaggi)