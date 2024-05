Il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, sperduta località della campagna beneventana, nacque Francesco Forgione da Grazio Forgione e da Maria Giuseppa Di Nunzio, due contadini, non certo ricchi, ma proprietari di un piccolo fazzoletto di terra a località Piana Romana, che coltivavano con amore e dignità.

Per ricordare l’evento, la comunità di Pietrelcina, ogni anno, si riunisce per celebrare il Santo che l’ha resa celebre in tutta il mondo.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal Ministro generale dei Frati Minori Cappuccini Fr. Roberto Genuin, alla presenza dei devoti provenienti da ogni parte d’Italia. La celebrazione si conluderà con la processione della statua del Santo per le stradine della città che lo hanno visto bambino e ragazzino.

Domani, 26 maggio, il ricordo del Battesimo di Padre Pio con la celebrazione presieduta dal ministro provinciale della provincia di Sant’Angelo e Padre Pio, fr. Maurizio Placentino.

Lo riporta San Giovanni Rotondo Free.