Manfredonia. Lorna Cifaldi: "L’Odissea dei Comparti tra collaudi e burocrazia"

Manfredonia. Nel 2016 a seguito del completamento delle opere di urbanizzazione del comparto CA1, il Comune, per verificare la conformità dei lavori ai criteri di legge, richiese un collaudo, come previsto dalla convenzione tra i consorzi e il Comune stesso.

Con l’approvazione dei tecnici, il comparto sarebbe dovuto entrare sotto la gestione comunale. I tecnici incaricati, provenienti da Bari, confermarono che i lavori erano a norma di legge e firmarono il collaudo. Sembrava un passo decisivo verso l’integrazione del comparto nella città. Tuttavia, due anni dopo, nel 2018, un ingegnere del Comune di Manfredonia, all’epoca dirigente e ora in pensione, redasse un verbale che dichiarava nullo il collaudo. Il motivo? Da raccolta dati, sette tombini non a norma e alcune cassette della Telecom posizionate illegalmente. Citando una sentenza della Corte di Cassazione, l’ingegnere bloccò il processo di inserimento del comparto CA1 nella gestione comunale.

Sembrerebbe che il verbale non fu mai inviato al presidente del consorzio CA1, né furono intraprese azioni legali contro i tecnici che avevano approvato il collaudo. Le situazioni di cui sopra vennero a galla solamente nel 2022 e quindi per ovviare a tutto ciò si decise di fissare un incontro urgente con i dirigenti e tecnici del Comune.

Dai colloqui emerse che la questione era probabilmente dovuta a presunti malumori dell’ex impiegato comunale piuttosto che ad una vera irregolarità. Se ci fossero state realmente incongruenze, i tecnici avrebbero dovuto essere perseguiti per legge e la comunicazione del verbale del 2018 avrebbe dovuto essere inoltrata tramite PEC per permettere al presidente del consorzio di porre rimedio.

Dopo due anni di discussioni, incontri, verbali e riflessioni, si decise di effettuare un nuovo sopralluogo nel comparto CA1 per verificare eventuali problematiche e concludere il lungo processo di integrazione nella gestione comunale. Tuttavia, ad oggi, nessun sopralluogo è stato effettuato.

Nel frattempo, emerge un ulteriore problema: dal 2016 ad oggi, chi deve pagare il fideiussore che ha continuato a garantire per il comparto CA1? Secondo il presidente del CA1 e la convenzione, il collaudo avrebbe dovuto sancire l’ingresso del comparto nella gestione del Comune. Gli eventi successivi, però, hanno creato incertezza.

Nonostante la persistenza del problema e la mancanza di una soluzione rapida, ho voluto raccontare questa Odissea per portare alla luce una delle problematiche che ho potuto prendere a cuore come cittadino. Dal 2022, nel mio tempo libero, a mie spese e grazie al sostegno del Movimento 5 Stelle, ho lavorato per risolvere questa e altre questioni che affliggono la nostra bellissima città di Manfredonia. Ad oggi, nonostante tutti gli ostacoli, il mio impegno continua, nella speranza di vedere finalmente risolti questi annosi problemi.

Lorna Anne Cifaldi, candidata con il Movimento 5 Stelle,

a sostegno del candidato Sindaco Antonio Tasso

amministrative giugno 2024.