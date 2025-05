Si terrà venerdì 30 maggio, nella città di Manfredonia, il Giubileo diocesano dei Giornalisti e degli operatori dei media, un appuntamento significativo promosso dall’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo per valorizzare il ruolo dell’informazione nel contesto ecclesiale e soci ale. L’iniziativa, inserita nel cammino giubilare della diocesi, si articola in due momenti distinti ma complementari: un incontro di dialogo e confronto presso la sala San Benedetto e, a seguire, la celebrazione eucaristica giubilare nella Basilica Cattedrale.

L’evento vedrà la partecipazione di giornalisti locali, comunicatori, addetti stampa parrocchiali, operatori della comunicazione e rappresentanti delle istituzioni civili ed ecclesiali, chiamati a vivere insieme un tempo di fraternità e riflessione sul significato del proprio servizio in una società attraversata da rapidi cambiamenti culturali e comunicativi.

La giornata si aprirà alle ore 17.00 presso la Sala San Benedetto, in via Tribuna, con un incontro riservato ai giornalisti e agli operatori dei media. A fare gli onori di casa sarà l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, mons. Franco Moscone, che offrirà una riflessione sul ruolo della comunicazione alla luce del Vangelo e della missione ecclesiale. Un’occasione per approfondire il legame tra verità, etica professionale e responsabilità sociale, in un tempo in cui la comunicazione rischia spesso di essere frammentata, accelerata e polarizzante.

L’incontro si inserisce nel solco del recente messaggio di Papa Francesco per la 58ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, in cui il Pontefice ha invitato i professionisti dell’informazione a coltivare un ascolto autentico, una narrazione che edifica e un linguaggio non violento. “Solo chi sa ascoltare – ha scritto il Papa – può parlare secondo verità e costruire comunità”.

Non mancherà uno spazio di dialogo tra i presenti, per condividere esperienze, difficoltà e prospettive legate alla professione giornalistica, soprattutto in ambito locale, dove spesso le risorse sono limitate e il contesto richiede una sensibilità particolare verso le dinamiche sociali e comunitarie.

Al termine dell’incontro, intorno alle ore 18.30, i partecipanti si recheranno in Cattedrale per vivere insieme il momento centrale del Giubileo: il passaggio attraverso la Porta Santa e la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo. Un gesto simbolico e spirituale che richiama al senso profondo dell’anno giubilare: la riscoperta della misericordia di Dio e il rinnovamento personale e comunitario.

Durante la liturgia sarà rivolto uno speciale pensiero ai giornalisti e a quanti operano nel mondo della comunicazione, con una preghiera particolare affinché il loro lavoro possa sempre essere orientato alla verità, al rispetto della dignità umana e alla costruzione del bene comune.

Il Giubileo dei Giornalisti si colloca all’interno del più ampio cammino giubilare della diocesi, che in questo anno speciale ha previsto numerosi momenti di preghiera, pellegrinaggio e formazione per le diverse realtà ecclesiali e professionali. L’iniziativa vuole essere un’occasione concreta per ricordare che la comunicazione, quando è ispirata dal Vangelo, può diventare uno strumento di riconciliazione, di fraternità e di costruzione di ponti tra le persone e i popoli.