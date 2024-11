Biagio Manzaro, appena ventenne, ha lasciato un vuoto incolmabile. Il suo sorriso, la sua energia contagiosa e la generosità con cui si dedicava agli altri lo hanno reso un punto di riferimento per amici, parenti e colleghi. “Era un ragazzo d’oro e un gran lavoratore,” lo descrivono i suoi cari, ricordandone l’infinita disponibilità ad aiutare chiunque avesse bisogno.

Biagio, che il prossimo 4 dicembre avrebbe compiuto 21 anni, lascia un’intera comunità in lutto: le nonne, i genitori Luigi e Rita, i fratelli Antonio e Gilda, la fidanzata Brigida, il nipotino Luigi, oltre a un gran numero di amici che lo consideravano una vera e propria “roccia,” come amava definirsi scherzosamente.

La tragedia è avvenuta la sera del 23 novembre nella zona Pip di San Severo. Biagio si trovava a bordo di una Volkswagen con altri due giovani quando l’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un cancello. L’impatto si è rivelato fatale per lui, mentre gli altri due ragazzi sono stati trasportati in ospedale con ferite di diversa entità.

La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto San Severo, dove Biagio era molto conosciuto e apprezzato. La sua ex scuola, l’istituto Minuziano ‘Di Sangro Alberti’, lo ha ricordato con un commosso messaggio sui social. “È con profonda tristezza che la comunità scolastica piange la scomparsa di Biagio. Il dirigente, i docenti, gli studenti e i collaboratori si uniscono al dolore dei familiari e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua giovane vita, spezzata troppo presto, resterà per sempre nei nostri cuori. In questo momento di grande dolore, vogliamo esprimere vicinanza alla sua famiglia, impegnandoci a custodire il ricordo di Biagio nelle nostre memorie e nelle aule del nostro istituto.”

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello struggente della famiglia di Alessandro Cocco: “Biagio era molto più che un ragazzo d’oro. Di un’educazione esemplare, ricco di valori e sempre disponibile. La sua amicizia era un dono prezioso per tutti noi. Il vuoto che lascia è immenso, ma il ricordo del suo sorriso ci accompagnerà sempre. Buon viaggio, Biaggì.”

Anche Maria, legata a lui da un affetto profondo, ha voluto condividere il suo dolore: “Biagio, sei nato con me, eri una gioia per tutti. Oggi ho avuto il difficile compito di dire a tuo padre che sei volato in cielo. Il dolore è insopportabile. Il 4 dicembre dovevamo festeggiare il tuo compleanno, invece ci troviamo a piangere la tua assenza.”

Un ricordo pieno di affetto arriva anche da Kevin Sordillo, amico e compagno di tante avventure: “Ciao Biagio, non ci si saluta così. Eri sempre solare, con il sorriso sulle labbra e la voglia di vivere stampata nel cuore. La vita, a volte, è crudele e ci pone davanti a difficoltà insormontabili come la perdita improvvisa di una persona cara. Ci hai insegnato quanto siano preziosi gli abbracci e i piccoli momenti condivisi. Ora, al termine di questo viaggio, non ti diciamo addio, ma arrivederci. Proteggici da lassù. Ti vogliamo bene.”

Biagio Manzaro non è più tra noi, ma il suo ricordo vivrà nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Le sue virtù, il suo entusiasmo per la vita e la sua innata capacità di regalare gioia sono un’eredità preziosa che continuerà a ispirare chiunque lo abbia amato.

Lo riporta foggiatoday.it.