Vescovi (Casa Sollievo ) da Costanzo: “Fine emergenza Covid in estate”

San Giovanni Rotondo, 26/11/2020 -“Quando finirà l’emergenza Covid19?” “Non finirà mai però sarà gestibile. Secondo le mie previsioni per la prossima estate avremo un certa tranquillità, diversamente torno e faccio ammenda”. Lo ha spiegato Angelo Vescovi, Direttore Scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, insieme a Maurizio Costanzo e ai suoi ospiti del Maurizio Costanzo Show dello scorso 24 novembre.

“Cosa mi dice dello spray anticovid”, chiede Costanzo. “E’ in via di approvazione dalla FDA, si spruzza nel naso e ha inibito al 100% un’infezione con dosi virali fino al 1000 volte la minima necessaria. E’ in fase avanzata. Bisogna usare gli spray all’argento che è un potente virucida nel frattempo. Sulla lattoferrina non ci sono prove”.

VIDEO