Foggia in pista: “I viaggi tramite un Boeing 737-300 da 139 posti”

StatoQuotidiano.it, Foggia 27 maggio 2022. “Foggia in pista”: la direttrice commerciale di Lumiwings, Chiara Rebughini ha presentato così la compagnia, l’aereo utilizzato e i servizi: “La Lumiwings non è una compagnia low cost ma offre servizi all inclusive cercando di avere dei prezzi low cost.

Mettiamo qualità e comfort al primo posto. I viaggi saranno effettuati tramite un Boeing 737-300 da 139 posti, che può operare sulla pista di Foggia.

Abbiamo tre categorie di prezzi ma ognuna usufruirà degli stessi servizi a bordo, ci sarà la possibilità di portare gratuitamente i propri cani e gatti e saranno inclusi il bagaglio a mano e in stiva, di peso variabile in base alle tre categorie di prezzo. Appena sarà possibile volare partiremo con un’offerta promozionale da 49 euro.”