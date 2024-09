Foggia. Questa settimana doppia riunione della Giunta comunale di Foggia.

Approvata nella riunione odierna l’adesione del Comune di Foggia come partner al progetto ARAS (ANCIENT REFLECTIONS AROUND THE SEA) nell’ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera InterregIpa South Adriatic tra Italia, Albania e Montenegro. Il progetto, finalizzato alla valorizzazione dei mosaici come attrattori turistico-culturali, vede come capofila il Ministero dell’Economia, Cultura e Innovazione della Repubblica d’Albania.

Approvata anche la delibera del settore cultura che definisce le linee guida del cartellone per la prossima stagione teatrale del Giordano, in collaborazione con TPP. Il cartellone sarà presentato la prossima settimana con una apposita conferenza stampa.

Mercoledì, invece, l’organo di governo cittadinoha approvato una serie di delibere. Tra queste:

l’atto di indirizzo per l’adesione al Programma dell’Abitare Sostenibile (PASS) – Poli Residenziali Di Edilizia Sociale Sostenibile Inclusiva e Giusta (P.R.E.S.S.In.G.) della Regione Puglia con l’accettazione delle risorse assegnate al Comune di Foggia. Si tratta di un programma per interventi diretti ad incrementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale nei comuni capoluogo di provincia attraverso programmi di riqualificazione urbana e contrasto ai processi di gentrificazione. Il finanziamento per la città di Foggia è pari a 2.734.000,00 di euro.

il progetto esecutivo per interventi di riqualificazione del parco Einaudi / De Petra mediante la realizzazione di infrastrutture ludico ricreative inclusive per persone con disabilità.

l’approvazione di un atto di indirizzo per potenziare il sistema di videosorveglianza e gli indirizzi per la candidatura del Comune di Foggia al finanziamento di progetti per la realizzazione di impianti integrati nell’ambito del programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020

Tra gli altri provvedimenti adottati dalla Giunta:

l’approvazione dello schema di accordo quadro con l’Università per la collaborazione in ambiti strategici; l’atto di indirizzo per l’avviso di selezione per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata.

Approvata anche la co-organizzazione e il sostegno economico alla 14esima edizione del Foggia Film Festival e il progetto DonChiShow proposto dalla Compagnia Palcoscenico del Piccolo Teatro.