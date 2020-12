Antiche tradizioni sipontine – Virne (Inverno)

Manfredonia, 27 dicembre 2020. Per le vecchie generazioni, l’inverno era il periodo più triste dell’anno; esso per i lavoratori giornalieri e per i pescatori significava non potere lavorare, a causa dei cattivi tempi, per cui la miseria era incombente sulle loro famiglie.

Va pur detto che il ricordo si è perpetuato (e per molti aspetti, anche se con emotività diverse, senza fare retorica o metafora, pare ancora attuale) con i proverbi ed i modi dire che qui riportiamo, a fare inizio subito da dopo Natale.

Dope Natéle

(de virne)

ce vole fuche e strafuche

Dopo Natale (d’inverno)/ occorre fuoco e cibo

Dope Natéle fridde e féme

Dopo Natale freddo e fame

Ji ttriste a scì

pe mmére u Virne

E’ triste (terribile) andare/ per mare d’Inverno

I maletimbe de virne

ne mbassene méje

I cattivi tempi d’inverno/ non passano mai (durano molto tempo)

Timbe de virne:

timbe de nFirne

Tempi di Inverno:/ tempi di Inferno

U Virne vene schjitte p’i puverille

L’Inverno arriva solo per i poveri

Vene Virne

p’i méle vestite

Viene Inverno/ per i mali vestiti

Virne assutte:

virne curte

Inverno asciutto; inverno corto