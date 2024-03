ROMA – Una profonda voragine si è aperta questa notte in via Sestio Menas a Roma, nel quartiere del Quadraro.

La strada ha inghiottito due auto, una Dacia e una Renault, sprofondate in una buca di dieci metri di larghezza e dieci di profondità.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino, che hanno provveduto a chiudere la strada e mettere in sicurezza la zona, completamente transennata. I veicoli sono stati rimossi.

Cosa abbia causato la voragine, ancora non è chiaro. La strada si è aperta verso l’una di notte, quando fortunatamente non c’erano molte persone in giro, altrimenti il bilancio di quanto accaduto sarebbe potuto essere ben più grave.

Accertamenti sono al momento in corso per capire le cause, e il tipo di intervento da effettuare per ripristinare il manto stradale.

In un video, pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, si vede il momento il cui le due auto sprofondano nella strada.

A recuperare le due vetture, sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con una gru. Le macchine, a giudicare dalle immagini, sono gravemente danneggiate.