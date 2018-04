Di:

San Severo, 28/04/2018 – Forte boato avvertito in tutta San Severo, questa mattina verso le 9.30. Secondo le prime informazioni raccolte in fase di

conferma, squadre dei vigili del fuoco sarebbero partite da Foggia e da San Severo sembrerebbe in direzione periferia verso una fabbrica di fuochi pirotecnici. Maggiori dettagli in fase di conferma, verranno forniti nel corso delle prossime ore.

Al momento risultano 2 persone ustionate, trasportate al pronto Soccorso dell’Ospedale Masselli Mascia di San Severo. Non sarebbero in pericolo di vita.

Il laboratorio di fuochi pirotecnici interessato è quello dei Fratelli Del Vicario, situato alla periferia di San Severo in direzione San Marco in Lamis.

Un’esplosione distrugge questa mattina una pirotecnica la solidarietà dell’A.C.

Nelle primissime ore di questa mattina un forte boato ha scosso l’intera zona urbana ed extraurbana della città di San Severo: in contrada Casone un’esplosione di enormi proporzioni ha letteralmente distrutto l’azienda pirotecnica dei F.lli Del Vicario, assai nota per la qualità dei suoi prodotti pirici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi delle Forze dell’Ordine e del 118. Vi sarebbero anche alcuni feriti. “Siamo vicini – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – ai titolari dell’azienda, agli operai, alle loro famiglie in questo momento bruttissimo ed assai triste, l’esplosione è stata fortissima ed avvertita da tutti in città. In questo momento ci preme portare i sensi di grande solidarietà di tutta l’Amministrazione Comunale di San Severo: siamo profondamente turbati per quanto accaduto, esprimiamo sconcerto ed allo stesso tempo per l’accaduto che speriamo non si tramuti in tragedia”.

(i.m.)