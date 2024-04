Manfredonia. Un finale da cardiopalma. Prima il vantaggio di Gambino, poi la rimonta al 90′ e 95′ con Babaj e Giacobbe. Il Manfredonia supera 2 a 1 il Casarano nella 34^ giornata del campionato di serie D, girone h.

Gli ospiti erano passati in vantaggio con un uomo, grazie alla rete di Gambino.

Poi il finale che non ti aspetti: al 90° Babaji ha siglato il pari per il Donia. Infine, al 95° Giacobbe ha siglato la rete del sorpasso mandando totalmente in visibilio i tifosi di casa.