Matteo Panza: “Ora è il momento, con Domenico La Marca, di mettersi in cammino. M5s? Non è dipeso dal PD”

Manfredonia. “La storia di Domenico La Marca racconta di una vita dedicata agli ultimi e a quelle sensibilità che da anni sono i cavalli di battaglia del Partito Democratico, anche quando non hanno nessun ritorno elettorale”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il segretario cittadino del Partito Democratico di Manfredonia, Matteo Panza.

“Abbiamo provato a tenere dentro un ragionamento politico le forze progressiste portatrici di cifra politica che si oppongono alla destra che in questo momento offende i valori dell’antifascismo e propone classi separate per gli alunni disabili, una destra che negli ultimi due anni ha dato a Manfredonia prova di incapacità amministrativa”. “Purtroppo le interlocuzioni con il Movimento Cinque Stelle non sono andate come avremmo sperato ed il percorso si è interrotto anche per responsabilità non addebitabili al gruppo territoriale”.

“Noi a quel mondo, alle istanze che rappresenta, continuiamo a guardare per dare seguito alla volontà di vero rinnovamento delle classi dirigenti presenti in città. Adesso è il momento, insieme a Domenico La Marca, di mettersi in cammino per dare risposte ai problemi reali di cui la città soffre e che sono diventati ormai atavici”, conclude Matteo Panza.