COSAP 2019, Riccardi “Aumento un errore grave, per impossibilità di valutazione piano di riequilibrio”

Manfredonia, 28 giugno 2019. ”VOGLIO chiarire che l’aumento nelle proporzioni del 200%, (i ragionieri per cortesia.. soprattutto quelli di rappresentanza muta) e non del 300%, è stato un errore grave, dettato dall’impossibilità di una valutazione attenta del piano di riequilibrio, essendo oramai in prossima della scadenza del piano. E’ indubbio che ci sono misure alternative che si possono adottare“.

E’ quanto ha scritto sui social il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, commentando la recente sentenza del TAR Puglia di Bari, Sezione I che, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha dichiarato “il parziale difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario”, accogliendo nel merito il ricorso proposto da Confcommercio – Imprese per l’Italia della Provincia di Foggia, e M.G.B. contro il Comune di Manfredonia, per l’annullamento, della delibera di Giunta Comunale n. 33 dell’11 marzo 2019, pubblicata dal 19 marzo 2019 al 3 aprile 2019, con la quale sono state aumentate le tariffe del canone per l’occupazione permanente e temporanea di spazi e aree pubbliche (“COSAP”) per l’anno 2019, nonché, per quanto possa occorrere dell’avviso di pagamento del COSAP per l’anno 2019, n. 54 del 29 aprile 2019, ricevuto dalla sig.ra M.G.B..

Rispondendo a un cittadino “Per il TAR il regolamento doveva farlo il Consiglio comunale, la legge dice la Giunta. L’Italia è il paese delle contraddizioni, vista la legge, la legge non vista. Conclusione, il Tar non ha trattato il merito delle doglianze, ma solo l’incompetenza del (…)”.

Redazione StatoQuotidiano.it