Giuseppe Marasco: un appello bipartisan per salvare Manfredonia dall'abbandono dei rifiuti (VIDEO)

Manfredonia. Giuseppe Marasco, presidente dell’associazione Civilis di Manfredonia e prossimo Consigliere comunale di Manfredonia per Fratelli d’Italia, ha lanciato un appello urgente al nuovo sindaco riguardo alla situazione dei rifiuti nella zona industriale vicino alla Somacis e alla cava. Marasco denuncia che rifiuti non regolamentari sono stati abbandonati senza essere rimossi o sequestrati, creando una problematica ambientale e di sicurezza significativa per la comunità locale.

Nel suo appello, Marasco pone l’accento sul superamento delle divisioni politiche e delle affiliazioni di partito, sottolineando l’importanza di agire per il bene del territorio di Manfredonia. Egli evidenzia la preoccupazione per la presenza di rifiuti e auto rubate che compromettono la qualità della vita nella zona, definendo la situazione attuale come insostenibile.

La dichiarazione di Marasco riflette un appello diretto alla responsabilità del nuovo sindaco Domenico La Marca “affinché prenda misure immediate per affrontare il problema dei rifiuti e della sicurezza nel quartiere industriale, invitando a un’azione concreta e tempestiva per migliorare le condizioni ambientali e sociali della città”.

Questa presa di posizione di Marasco dimostra un impegno attivo verso la tutela dell’ambiente e il benessere della comunità locale, evidenziando “la necessità di un intervento efficace e coordinato per affrontare le criticità presenti nella zona.”